Минздрав Татарстана: с ребенком, спасшимся от экс-отчима, который зарезал его семью, работают психологи

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-03T15:01:36+03:00

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За состоянием 12-летнего Никиты, выжившего после кровавой расправы над его семьей, следят медики. Напомним, что на семью 38-летней Ангелины из Менделеевска, работавшей в соцопеке, напал ее бывший муж, 41-летний Айнур Харисов.

Мужчина счел, что бывшая супруга ему изменяет, и, напившись, пришел выяснять отношения с ножом. В результате от ножевых ранений погибла хозяйка квартиры и ее 19-летний сын Кирилл от первого брака, в больнице от полученных множественных ножевых ранений скончался родной сын Ангелины и Айнура. 11-летний Никита сумел выпрыгнуть в окно и спастись в ближайшей круглосуточной пекарне.

Состояние Никиты медиками оценивается как стабильное. Операция ему не нужна, но мальчику требуется помощь психологов. Сейчас с ним работают психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU