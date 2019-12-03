Татарстанец, зарезавший жену и детей из ревности, хотел совершить самоубийство

41-летний Айнур Харисов после расправы над своей семьей решил совершить самоубийство. В квартире на столе была найдена его предсмертная записка, в которой мужчина обвинил экс-супругу в измене, и сообщил, что собирается покончить с собой. Но, как позже выяснилось, сделать этого он так и не смог - испугался, сообщил собственный источник «Комсомольской правды-Казань» в правоохранительных органах.

По одной из гипотез, ревнивец зарезал жену и двух детей на фоне хронического алкоголизма. Харисов, состоящий на учете в наркодиспансере, мог просто принял свои алкогольные фантазии за действительность - поймал «белую горячку».

Напомним, этой ночью в татарстанском Менделеевске в квартире на первом этаже одного из домов на улице Юбилейная 12-летний Никита проснулся в своей комнате от странного шума. Он вышел в другую комнату и увидел, как его бывший отчим стоит с ножом в руке, а его мама и 19-летний брат в крови. Мужчина приказал мальчику вернуться в комнату и не высовываться. Пообещал, что скоро очередь дойдет и до него. Испуганный Никита так и сделал, но, услышав страшные крики за дверью, решил бежать через окно на улицу, благо первый этаж. Как оказалось, мальчик сделал все правильно, этой ночью 41-летний Айнур Харисов не пожалел никого.

Как сообщил «Комсомольской правде-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, раньше мужчина был женат на маме сбежавшего мальчика – 38-летней Ангелине Г., которая работала в местной соцзащите. У женщины от первого брака были два сына. Но новому мужу она родила еще одного. После этого отношения между Айнуром и Ангелиной разладились. Дома стали постоянно возникать скандалы по поводу пьянства мужчина, он состоял на учете в местном наркодиспансере как хронический алкоголик, и начал ревновал жену, задавая тон семейным разборкам. Мужчина демонстративно предпринимал попытки членовредительства, в итоге супруги решили расстаться. Ангелина осталась с детьми в Менделеевске, а Айнур уехал в Елабугу.

При этом мужчина нет, нет, да и захаживал в гости, чтобы навестить своего родного сына, которому к моменту трагических событий исполнилось всего два года.

В один из таких визитов он сильно выпил. Снова скандал, зачинщиком которого опять стал Харисов – он приревновал бывшую жену. На ее защиту встал 19-летний сын, но он не мог противостоять отчиму. Харисов схватил нож и начал наносить им удары. Именно за этим застал его проснувшийся 12-летний пасынок, который также был ранен и сбежал.

Выпрыгнув из окна, мальчик в одних трусах побежал искать помощи. К счастью, рядом работала пекарня туда он и кинулся. Взрослые там увидели, что ребенок весь в крови кровью, уже без всяких слов стало понятно – надо вызывать полицию. Тем временем мальчик рассказал, что отчим зарезал маму и старшего брата, но дома еще остался самый младший из них 2-летний Руслан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/747541" frameborder="0"></iframe> В Татарстане камеры системы видеонаблюдения засняли, как мальчик, мать которого, а также двух братьев, зарезал экс-отчим, пришел просить помощи у взрослых.

Пока полицейские ехали, женщины работающие в пекарне успокаивали мальчика и обогревали его как могли - бежать по холоду ему пришлось в одних трусах.

Когда полицейские прибыли на квартиру, но Харисова там уже не застали – мужчина после кровавой расправы над семьей сбежал. Оставив умирать жену, старшего пасынка, не пожалел он и самого маленького – своего родного 2-летнего сына. Мальчика с ножевыми ранениями увезли в больницу, но несмотря на все усилия врачей он скончался от ножевых ранений. Единственный выживший в этой трагедии – 12-летний Никита, все рассказал правоохранителям, указав, что его семью зарезал именно отчим.

Не пожалел мужчина даже родного 2-летнего сына.Фото: соцсети

Начались активные поиски Харисова. К тому времени мужчину уже успел покинуть Менделеевск. Задержать его удалось уже в Елабуге. Там местный участковый обнаружил Харисова в подвале одной из многоэтажек. Мужчина был весь в крови.

- По факту убийства трех человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка, и покушение на жизнь другого несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Собственный источник «Комсомольской правды-Казань» в правоохранительных органах также сообщил, что убитая мать трех детей, все от разных отцов, вела спокойный образ жизни, работала в соцзащите и не злоупотребляла алкоголем. Харисов же ранее уже был трижды судим за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений здоровью потерпевшего.