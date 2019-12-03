В Чувашии чиновник после пьяного ДТП сложил свои полномочия

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-03T14:00:45+03:00

Он также починил служебный автомобиль за свой счет

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В Чувашии глава Яншихово-Челлинского сельского поселения Василий Петров сложил свои полномочия. Сделал он это сразу после ДТП, в которое он попал на служебном автомобиле на автодороге «Цивильск – Красноармейск – Кюльсирма».

Напомним, тогда чиновник за рулем легковушки выехал на встречку, где задел груженный КАМАЗ. В аварии никто не пострадал. В процессе разбора случившего выяснилось, что Петров сел за руль пьяным.

В отношении мужчины было возбуждено административное дело по факту самоуправства – он использовал служебную машину в личных целях. Суд оштрафовал чиновника.

Петров также отремонтировал автомобиль за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU