Пьяный чиновник из Чувашии устроил аварию на служебной легковушке

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-22T09:19:43+03:00

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Казалось бы, обычная авария произошла 16 октября вечером "Цивильск – Красноармейск – Кюльсирма" - водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречку и по касательной задел груженный КАМАЗ. Пострадавших нет, но в процессе разбора ДТП выяснилось, что ВАЗом управлял пьяный водитель - глава Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Василий Петров. Служебный автомобиль он взял по личным делам в нерабочее время, и за руль сел пьяным.

За использование легковушки в отношении Петрова возбудили административное дело по статье "Самоуправство", а прокуратура Красноармейского района направила в адрес собрания депутатов представление о соответствии главы занимаемой должности: мужчину уже не раз привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU