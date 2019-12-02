В Казани за «прикол» на 220 миллионов рублей беглого экс-банкира приговорили к 6,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-02T11:31:32+03:00

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41-летнего экс-директора казанского офиса банка «Открытие» Олега Полях и его 47-летнюю соучастницу – бывшую кассира учреждения, признали виновными в растрате.

Так, на суде было доказано, что с декабря 2017-го по сентябрь 2018 года по указанию Полях кассир заменяла в хранилище банка настоящие рубли, доллары и евро на муляжи из «банка приколов».

В итоге по фиктивным операциям по обмену валюты было похищено более 220 миллионов рублей. Все вскрылось при очередной плановой проверке в хранилище. Кассира задержали, а директора офиса объявили в розыск – Олег Полях скрылся в неизвестном направлении.

Его нашли и задержали лишь в июле этого года в Новороссийске. По словам экс-банкира, все похищенные деньги он проиграл на бирже. Его отправили под стражу, также арест наложили на счет задержанного, на котором оставалось 4 миллиона рублей.

- Свою вину экс-директор и его бывшая подчиненная полностью признали. В итоге суд приговорил Олега Полях к 6,5 годам колонии общего режима, а его сообщницу к 2,5 годам колонии так же общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU