В Казани под мостом застрял автовоз груженный иномарками

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-28T16:32:26+03:00

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Не учел габаритов своего автомобиля, груженного иномарками, водитель автовоза, который попытался проехать под мостом на границе Московского и Авиастроительного районов столицы Татарстана.

Автовоз плотно притерся новыми "Лексусами" и "Тойотами" под железнодорожным мостом, перекрыв движение по одной из полос в направлении центра города. Водитель грузовика проигнорировал знак, что под мостом беспрепятственно сможет проехать автомобиль высотой не более 3,5 метров.

Напомним, что в феврале под этим мостом на пересечении улиц Декабристов и Копылова уже застревала фура.

ИСТОЧНИК KP.RU