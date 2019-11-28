В Казани под мостом застрял автовоз груженный иномарками
Не учел габаритов своего автомобиля, груженного иномарками, водитель автовоза, который попытался проехать под мостом на границе Московского и Авиастроительного районов столицы Татарстана.
Автовоз плотно притерся новыми "Лексусами" и "Тойотами" под железнодорожным мостом, перекрыв движение по одной из полос в направлении центра города. Водитель грузовика проигнорировал знак, что под мостом беспрепятственно сможет проехать автомобиль высотой не более 3,5 метров.
Напомним, что в феврале под этим мостом на пересечении улиц Декабристов и Копылова уже застревала фура.
ИСТОЧНИК KP.RU
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