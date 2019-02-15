2019-02-15T12:20:30+03:00
Авто

В Казани грузовик застрял под ж/д мостом и перекрыл движение

Из-за ошибки водителя фуры сообщение между двумя районами было затруднено [видео]
Лика ИСАЕВА
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Вслед за одной фурой под мостом хотела проехать другая.Вслед за одной фурой под мостом хотела проехать другая.Фото: скриншот с видео
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По аналогии с Санкт-Петербургом в Казани появился свой «мост глупости». Вот только если в северной столице он «ловит» исключительно грузовые «Газели», то в главном городе Татарстана «добыча» оказалась куда как крупнее.

Водитель фуры ехал из Авиастроительного района в сторону Московского района. Для этого на границе улиц Декабристов и Копылова он выбрал дорогу под ж/д мостом. Перед которым висит знак поясняющий, что транспорт выше 3,5 метров здесь не пройдет.

Но видимо водитель фуры недооценил габариты своей машины. Большегруз намертво застрял под мостом. Но, как оказалась, его водитель не единственный, кто решил проскочить под этим мостом, не обращая внимания на свои размеры.

В Казани грузовик застрял под ж/д мостом и перекрыл движение.соцсети

Вслед за первой фурой к казанскому «мосту глупости» в очередь встала другая, ничуть не с меньшими габаритами.

В итоге сообщение между двумя районами Казани оказалось затруднено. Нет, оно бы вообще прекратилось, но для других автомобилей, не грузовиков, между сваями этого моста и застрявшей фурой все же осталось немного места для проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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