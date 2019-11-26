2019-11-26T14:33:50+03:00
Общество

Большинство против: в Казани подвели итоги голосования по вопросу установки в парке Урицкого 36-метрого колеса обозрения

Основной причиной несогласия горожан стало то, что с него, в принципе, и не на что будет любоваться
Олег ЛУГОВОЙ
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Проголосовали против 806 человек.Проголосовали против 806 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В мэрии Казани подвели итоги голосования по вопросу установки в парке Урицкого колеса обозрения высотой в 36 метров.

Напомним, еще на презентации проекта от частного инвестора, пришедшие горожане высказались против. Они заявили - с этого аттракциона все равно особо не на что будет любоваться.

Тем не менее на портале мэрии города было запущено голосование. В итоге с 19 по 25 ноября в нем приняло участие 1 605 человек. Большинство из них – 806 респондентов, высказались против колеса обозрения в парке Урицкого, а 763 – за. И лишь 36 почему-то воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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