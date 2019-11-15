Казанцы выступают против строительства колеса обозрения в парке Урицкого

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-15T10:32:51+03:00

На мероприятии также обсуждалась установка в парке новогодней елки, безопасность скейт-площадки и обслуживание территории Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Это они отметили как лично - на общественном обсуждении планов развития территории, так и на соцстранице Дирекции парков и скверов города

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В четверг, 14 ноября, в казанском культурном центре «Московский» прошло общественное обсуждение планов развития парка Урицкого. На нем горожане вместе с архитекторами и представителями Дирекции парков и скверов говорили, в частности, о строительстве на территории колеса обозрения.

Большинство участников мероприятия высказались против аттракциона. Свою позицию они объяснили просто – парк небольшой, а смотреть с высоты не на что. После мероприятия на соцстранице Дирекции в Instagram было также запущено соответствующее голосование.

На данный момент «за» выступили 32% интернет-пользователей, против – 67%.

Фото: instagram.com/park.kzn

ИСТОЧНИК KP.RU