Казанцы выступают против строительства колеса обозрения в парке Урицкого
В четверг, 14 ноября, в казанском культурном центре «Московский» прошло общественное обсуждение планов развития парка Урицкого. На нем горожане вместе с архитекторами и представителями Дирекции парков и скверов говорили, в частности, о строительстве на территории колеса обозрения.
Большинство участников мероприятия высказались против аттракциона. Свою позицию они объяснили просто – парк небольшой, а смотреть с высоты не на что. После мероприятия на соцстранице Дирекции в Instagram было также запущено соответствующее голосование.
На данный момент «за» выступили 32% интернет-пользователей, против – 67%.
Фото: instagram.com/park.kzn
ИСТОЧНИК KP.RU