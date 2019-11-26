2019-11-26T12:59:03+03:00
Авто

С 27 ноября в Казани между улицами Меридианная и Мусина вводится одностороннее движение

Причины такого решения объяснили в городском комитете по транспорту [схема]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В Казани очередное изменение в схеме движения транспорта. Так, с этой среды, 27 ноября, в городе по местному проезду, который соединяет улицы Меридианная и Мусина, можно будет передвигаться только в одну сторону.

Фото: скрншот

Фото: скрншот

Такое решение в комитете по транспорту Казани объяснили заботой о совершенствовании организации дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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