С 27 ноября в Казани между улицами Меридианная и Мусина вводится одностороннее движение
В Казани очередное изменение в схеме движения транспорта. Так, с этой среды, 27 ноября, в городе по местному проезду, который соединяет улицы Меридианная и Мусина, можно будет передвигаться только в одну сторону.
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Такое решение в комитете по транспорту Казани объяснили заботой о совершенствовании организации дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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