Должны уступить дорогу: в Казани изменилась схема движения по проезду-дублеру проспекта Победы

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-26T12:51:21+03:00

Теперь он является главной дорогой [схема]

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С этого вторника, 26 ноября, в столице Татарстана вступила в силу новая схема движения машин по проезду-дублеру проспекта Победы.

Теперь он имеет статус главной дороги, поэтому выезжающие с проспекта Победы водители должны уступать проезжую часть.

Фото: скриншот

До этого автомобилисты на проезд-дублер выезжали с проспекта на большой скорости, что создавало аварийные ситуации. Изменение в схеме движения вынуждает их снижать скорость и уступать дорогу.

- Изменения внесли в целях повышения безопасности дорожного движения. Соответствующие дорожные знаки приоритета на данном участке дороги уже установлены, - сообщили в комитете по транспорту Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU