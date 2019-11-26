Должны уступить дорогу: в Казани изменилась схема движения по проезду-дублеру проспекта Победы
С этого вторника, 26 ноября, в столице Татарстана вступила в силу новая схема движения машин по проезду-дублеру проспекта Победы.
Теперь он имеет статус главной дороги, поэтому выезжающие с проспекта Победы водители должны уступать проезжую часть.
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До этого автомобилисты на проезд-дублер выезжали с проспекта на большой скорости, что создавало аварийные ситуации. Изменение в схеме движения вынуждает их снижать скорость и уступать дорогу.
- Изменения внесли в целях повышения безопасности дорожного движения. Соответствующие дорожные знаки приоритета на данном участке дороги уже установлены, - сообщили в комитете по транспорту Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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