2019-11-22T10:36:45+03:00
Общество

В Набережных Челнах нашли живой пропавшую 15-летнюю школьницу

Где школьница была последние 4 дня, и почему не объявилась раньше, волонтеры не уточняют
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Набережных Челнах закончились поиски 15-летней Аделины Шариповой. Школьница, которая ушла из дома и пропала 18 ноября, нашлась живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА».

Где была девочка последние 4 дня, и почему не объявилась раньше, волонтеры не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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