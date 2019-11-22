В Набережных Челнах нашли живой пропавшую 15-летнюю школьницу
Где школьница была последние 4 дня, и почему не объявилась раньше, волонтеры не уточняют
Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Набережных Челнах закончились поиски 15-летней Аделины Шариповой. Школьница, которая ушла из дома и пропала 18 ноября, нашлась живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА».
Где была девочка последние 4 дня, и почему не объявилась раньше, волонтеры не уточняют.
ИСТОЧНИК KP.RU