В Набережных Челнах ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-21T16:41:08+03:00

Аделина Шарипова ушла из дома 18 ноября, но обратно до сих пор не вернулась

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В Набережных Челнах начались поиски 15-летней Аделины Шариповой. Школьница ушла из дома 18 ноября около 15.30, но до сих пор не вернулась обратно.

Известно, что Аделина ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, карие глаза и короткие темно-русые волосы ниже плеч.

На момент пропажи она была одета в вязаную зеленую шапку с серым меховым помпоном, черную болоньевую куртку с рисунком в виде белого круга, темные брюки и темно-синие ботинки. При себе у девочки был серебристый рюкзак.

По информации ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА», причиной ухода школьницы из дома мог стать потерянный телефон.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Аделины, просьба сообщить об этом по телефонам (8552) 37 90 10 или 8 927 412 69 99.

ИСТОЧНИК KP.RU