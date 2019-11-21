Минздрав Татарстана: стоимость справок от нарколога повышаться не будет
Уже два дня наркологические диспансеры в республики находятся в осаде - водители, узнавшие про то, что с 22 ноября повышается стоимость справки от наркологов с 700 рублей до 5,3 тысячи рублей в Татарстане, спешат обменять свои удостоверения.
Ажиотаж был такой, что очередь занимали с вечера. Сегодня, 21 ноября, на улице Сеченова, дом 6, где расположен Республиканский наркологический диспансер, в такой очереди скончался пенсионер.
Ситуацию прокомментировал первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
- В течение текущей недели в поликлиниках республики наблюдается ажиотаж по получению справок от психиатра-нарколога для водителей. Хочу повторно обратить внимание жителей республики, что до конца текущего года стоимость справки не изменится, - заявил чиновник.
Напомним, что с учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Сейчас медицинские регистраторы и врачи психиатры-наркологи работают в усиленном режиме.
- Для ускорения очередей привлечены дополнительные сотрудники, - сообщил Абашев. - Мы просим жителей Татарстана не поддаваться искусственно созданному ажиотажу и придерживаться уважительного отношения друг к другу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оступился и упал: казанец умер в очереди к наркологу за справкой для водительских прав
До этого в Татарстане и без того из ажиотажа, накрывшего всю автомобильную Россию, устраивали давку с дракой (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»