Минздрав Татарстана: стоимость справок от нарколога повышаться не будет

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-21T18:12:21+03:00

Как и по всей России в Татарстане из-за объявленного ранее подорожания справок возник ажиотаж. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

До 2020 года расценки сохранятся на прежнем уровне

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Уже два дня наркологические диспансеры в республики находятся в осаде - водители, узнавшие про то, что с 22 ноября повышается стоимость справки от наркологов с 700 рублей до 5,3 тысячи рублей в Татарстане, спешат обменять свои удостоверения.

Ажиотаж был такой, что очередь занимали с вечера. Сегодня, 21 ноября, на улице Сеченова, дом 6, где расположен Республиканский наркологический диспансер, в такой очереди скончался пенсионер.

Ситуацию прокомментировал первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

- В течение текущей недели в поликлиниках республики наблюдается ажиотаж по получению справок от психиатра-нарколога для водителей. Хочу повторно обратить внимание жителей республики, что до конца текущего года стоимость справки не изменится, - заявил чиновник.

Напомним, что с учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Сейчас медицинские регистраторы и врачи психиатры-наркологи работают в усиленном режиме.

- Для ускорения очередей привлечены дополнительные сотрудники, - сообщил Абашев. - Мы просим жителей Татарстана не поддаваться искусственно созданному ажиотажу и придерживаться уважительного отношения друг к другу.

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ИСТОЧНИК KP.RU