2019-11-21T18:12:21+03:00
Общество

Минздрав Татарстана: стоимость справок от нарколога повышаться не будет

До 2020 года расценки сохранятся на прежнем уровне
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Как и по всей России в Татарстане из-за объявленного ранее подорожания справок возник ажиотаж.Как и по всей России в Татарстане из-за объявленного ранее подорожания справок возник ажиотаж.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Уже два дня наркологические диспансеры в республики находятся в осаде - водители, узнавшие про то, что с 22 ноября повышается стоимость справки от наркологов с 700 рублей до 5,3 тысячи рублей в Татарстане, спешат обменять свои удостоверения.

Ажиотаж был такой, что очередь занимали с вечера. Сегодня, 21 ноября, на улице Сеченова, дом 6, где расположен Республиканский наркологический диспансер, в такой очереди скончался пенсионер.

Ситуацию прокомментировал первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

- В течение текущей недели в поликлиниках республики наблюдается ажиотаж по получению справок от психиатра-нарколога для водителей. Хочу повторно обратить внимание жителей республики, что до конца текущего года стоимость справки не изменится, - заявил чиновник.

Напомним, что с учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Сейчас медицинские регистраторы и врачи психиатры-наркологи работают в усиленном режиме.

- Для ускорения очередей привлечены дополнительные сотрудники, - сообщил Абашев. - Мы просим жителей Татарстана не поддаваться искусственно созданному ажиотажу и придерживаться уважительного отношения друг к другу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оступился и упал: казанец умер в очереди к наркологу за справкой для водительских прав

До этого в Татарстане и без того из ажиотажа, накрывшего всю автомобильную Россию, устраивали давку с дракой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани чиновники начали готовиться к весеннему паводку 2020
5 миллионов рублей за перегруз: в Казани сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения» будут судить за мошенничество
В Татарстане для студентов стартовал конкурс на получение транспортных грантов
Массовое отключение воды в Авиастроительном районе Казани: ее не будет целые сутки
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
В Казани появится новый жилой комплекс с детсадом и школой
В Казани расширили список улиц, по которым запрещено ездить грузовикам
В Чебоксарах автобус врезался в «ГАЗель»
Затащил на болото, изнасиловал и ограбил: мужчина во всем сознался и теперь его будут судить
В Набережных Челнах ищут пропавшую 15-летнюю школьницу
Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань
Минобороны России требует у казанского конструкторского бюро 643,8 миллиона рублей за не сданный беспилотник
Правительство РФ на строительство первого этапа Большого казанского кольца дополнительно выделило 650 миллионов рублей