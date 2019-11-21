«Вот до чего людей доводят»: в Казани мужчина умер в очереди за справкой для водительских прав

Еще накануне в городах России, в том числе и в Татарстане, люди начали выстраиваться в длинные очереди, чтобы получить справки, которые необходимы для получения или продления водительских прав.

Причина этого – информация о серьезном повышении их стоимости. В соцсетях сообщали о том, что цены на справки изменятся уже 22 ноября. После Минздрав Татарстана опроверг эту информацию, сообщив, что повышение ожидается лишь в конце января 2020 года.

Однако люди все равно продолжили толпиться, ругаться и драться в очередях. И уже появилась первая жертва такого ажиотажа. В четверг, 21 ноября, в Казани мужчина скончался в очереди за справкой в Республиканском наркологическом центре на улице Тунакова. О случившемся тут же сообщили очевидцы.

С их слов, мужчина был в возрасте, в один из моментов он оступился и упал. На место была вызвана «скорая», но мужчина скончался. Смерть произошла на глазах многочисленных очевидцев и, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, не носит насильственный характер. Точные причины от чего скончался мужчина в очереди к наркологу станут известны только после вскрытия. В свою очередь, в Минздраве Татарстана «Комсомолке» официально пока никак не смогли прокомментировать произошедшее.

Тем временем казанцы в социальных сетях негодуют:

«Вот до чего доводят людей»

«Нужно же было поэтапно уведомлять хотя бы об изменениях, а не так, что люди выстраиваются в колонны, мороз не мороз, дождь»

«Умереть в очереди. За справкой. Ну, почему у нас такой дикий народ. Ну сказали же до января. Ну куда вы бежите ошалелые».

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