2019-11-21T13:30:47+03:00
Происшествия

"Ульяновские рельсы отторгают московские трамваи": прибывший из столицы вагон сошел с путей, заблокировав движение электротранспорта

Он съехал аккурат на встречный путь
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Очередное ДТП с участием трамвая произошло в Ульяновске. На сей раз примерно в 11:00 по местному времени на проспекте Нариманова с рельс сошел вагон марки 71-619К. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- На проспекте Нариманова трамвай сошёл с рельс, на встречный путь, заблокировано движение в обе стороны, - сообщили свидетели инцидента.

Отметим, что трамваи 71-619К прибыли в Ульяновск в 2017 году, отбегав свой срок в Москве. Всего в город доставили 30 таких вагонов из столицы. О том, что трамвай именно из "московской партии" (по Ульяновску колесят и подобные трамваи, купленные с нуля) свидетельствует расцветка, которая используется для электротранспорта столицы России.

К слову, очевидцы начали предполагать, что именно московское прошлое трамвая могло привести к ДТП:

"Наши рельсы еще Ленина помнят. Вот и получается. что ульяновские рельсы отторгают московские трамваи. Не привыкли они по таким развалинам бегать".

Точные причины, которые привели к инциденту, пока не понятны. Впрочем, одной из версий действительно считается изношенность рельсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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