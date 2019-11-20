2019-11-20T12:49:10+03:00
Происшествия

Разорвало от холода: в Казани после замены рельсы восстановлено движение трамваев по маршруту №5

Все это время вагоны отправляли через разворотное кольцо на улице Халитова
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В мэрии Казани рассказали, что движение трамвайного маршрута №5 восстановлено. Напомним, что оно было прервано из-за разрыва рельса.

ЧП произошел на Южной трассе, на Проспекте Победы на остановке Улица Глушко".

- Разрыв произошел из-за резкого похолодания, - сообщили в мэрии столицы Татарстана. - В связи со сложившейся ситуацией движение трамвайного маршрута №5, следующего до ЖК «Солнечный город», временно было организовано через разворотное кольцо на улице Халитова.

После восстановления движения маршрут № 5 следует в соответствии с утвержденным графиком, сообщили в Комитете по транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии на трассе М-7 "Москва-Уфа" под колесами иномарки погибла женщина
В столице Татарстане открылся первый Центр опережающей профессиональной подготовки
В Казани парк «Черное озеро» оснастят антивандальными фонарями
Названы самые опасные места для зимней рыбалки в Татарстане
21 ноября в Казани откроется каток «Трудовые резервы»
В Чебоксарах спасатели разобрали стену магазина, чтобы помочь застрявшему за холодильником коту
Участники форума «Россия Зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
В Марий Эл мужчина при пожаре вылез из окна стройвагончика, но получил ожоги рук
"Рубин" может усилиться игроками калининградской "Балтики"
В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина
Таможенники Татарстана обнаружили в багаже авиапассажиров кораллы
В Казани встали трамваи: куда-то пропал кусок рельса
В Татарстане полицейские нашли злоумышленницу, устроившую поджог храма
Поджег другу машину из-за отказа и получил судимость
МЧС Татарстана: в республике и Казани резкое похолодание – до 22 градусов мороза
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» стартует 20 ноября
9 килограммов черной икры: в Казани за незаконную перепродажу будут судить жителя Владивостока
В Татарстане официально самозанятыми стали 46 тысяч человек
Ревизорро по-марийски: в холодильниках нескольких школ Йошкар-Олы нашли просрочку и битые яйца
Не менее пяти ударов ножом: отцеубийца из Чувашии избежал колонии