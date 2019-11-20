Разорвало от холода: в Казани после замены рельсы восстановлено движение трамваев по маршруту №5
В мэрии Казани рассказали, что движение трамвайного маршрута №5 восстановлено. Напомним, что оно было прервано из-за разрыва рельса.
ЧП произошел на Южной трассе, на Проспекте Победы на остановке Улица Глушко".
- Разрыв произошел из-за резкого похолодания, - сообщили в мэрии столицы Татарстана. - В связи со сложившейся ситуацией движение трамвайного маршрута №5, следующего до ЖК «Солнечный город», временно было организовано через разворотное кольцо на улице Халитова.
После восстановления движения маршрут № 5 следует в соответствии с утвержденным графиком, сообщили в Комитете по транспорту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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