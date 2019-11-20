В Татарстане полицейские нашли злоумышленницу, устроившую поджог храма

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-20T08:32:38+03:00

Во время тушения пожара Фото: МЧС Татарстана

Женщина состоит на учете у психиатра

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Сотрудники полиции Зеленодольска сумели оперативно установить личность женщины, которая, предположительно, причастна к поджогу храма Казанской иконы Божией Матери, которое произошло 13 ноября.

Напомним, пожар на территории церкви произошел поздно ночью. Горела кровля отдельно стоящей церковной лавки. Камеры видеонаблюдения запечатлели женщину, которая проникла на территорию храма, и после ее ухода начался пожар.

Злоумышленницу установили и задержали быстро. Ею оказалась 33-летняя местная жительница.

- Женщина с 2010 года состоит на психиатрическом учете, - сообщили в МВД Татарстана. - В ходе допроса задержанная дала признательные показания, она задержана.

Напомним, что факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU