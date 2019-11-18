МВД Татарстана: пожар в храме Казанской иконы Божьей матери – это поджог

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-18T12:32:56+03:00

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По факту пожара на территории храма Казанской иконы Божией матери в Зеленодольске в полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». То есть речь идет о поджоге.

Напомним, поздно вечером 13 ноября там загорелась недействующая деревянная часовня. Дым, идущий с чердака здания, первыми заметили прохожие, они-то и вызвали пожарных. Они быстро справились с огнем.

Фото: МЧС Татарстана

Вместе с ними на место происшествия прибыли и полицейские. Изучив записи с уличных камер видеонаблюдения, они установили, что незадолго до пожара со стороны леса в направлении храма шла худощавая женщина с пакетом. Она зашла в здание и находилась там около 30 минут, а после быстрым шагом обратно, в сторону леса. А через несколько минут из часовни повалил дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/744438" frameborder="0"></iframe> В Зеленодольске загорелась недействующая деревянная часовня.МЧС Татарстана

- Сейчас идет поиск данной женщины, а также очевидцев произошедшего. Сумма, причиненная Московскому патриарху Казанской епархии, устанавливается, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU