МВД Татарстана: пожар в храме Казанской иконы Божьей матери – это поджог
По факту пожара на территории храма Казанской иконы Божией матери в Зеленодольске в полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». То есть речь идет о поджоге.
Напомним, поздно вечером 13 ноября там загорелась недействующая деревянная часовня. Дым, идущий с чердака здания, первыми заметили прохожие, они-то и вызвали пожарных. Они быстро справились с огнем.
Фото: МЧС Татарстана
Вместе с ними на место происшествия прибыли и полицейские. Изучив записи с уличных камер видеонаблюдения, они установили, что незадолго до пожара со стороны леса в направлении храма шла худощавая женщина с пакетом. Она зашла в здание и находилась там около 30 минут, а после быстрым шагом обратно, в сторону леса. А через несколько минут из часовни повалил дым.
В Зеленодольске загорелась недействующая деревянная часовня.МЧС Татарстана
- Сейчас идет поиск данной женщины, а также очевидцев произошедшего. Сумма, причиненная Московскому патриарху Казанской епархии, устанавливается, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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