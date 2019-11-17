2019-11-17T11:14:20+03:00
Общество

В новом казанском зоопарке “Река Замбези” появились лемуры, черепахи и мартышки Бразза

В зооботсаде продолжается поэтапное переселение животных в новые вольеры [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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В новом казанском зоопарке “Река Замбези” продолжается поэтапное переселение животных в новые вольеры. С 30 октября новоселье коснулось сурикатов, даманов, крокодилов, сервалов, бегемотов, белоголовых сип и египетских цапель. Сейчас же в учреждении поселились черепахи, лемуры и мартышки Бразза.

Известно, что трех лемуров и четырех мартышек в зооботсад перевезли в специальных передвижных клетках, которые обеспечивают безопасность животных. В “Реке Замбези” их уже ждали комфортные вольеры. Так, в помещении для лемуров поддерживается температура около +27 градусов, а для приматов был воссоздан настоящий тропический лес с растениями и канатами в виде лиан.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

- Пока лемуры немного в стрессовом состоянии, это нормально. В течение месяца все переселенные животные будут находиться на карантине. За это время они полностью освоятся, привыкнут к новым вольерам. Так как эти вольеры в несколько раз больше старых, мы ожидаем, что здесь они начнут размножаться, - передает слова директора казанского зооботсада Фаниса Нурмухаметова пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В отличии от лемуров, мартышки Бразза - хищные и агрессивные животные с острыми клыками. Поэтому их вольер поделен на две части: основную и небольшой “пересельник”, куда животных будут заманивать едой, пока сотрудники зоопарка будут убираться в помещении.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Также в зооботсаде появились черепахи. Шпороносная черепаха поселилась с сурикатами. А еще шесть пантеровых черепах - с даманами. Эти животные сосуществуют вместе и в дикой природе.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

ИСТОЧНИК KP.RU

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