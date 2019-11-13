2019-11-13T18:49:41+03:00
Общество

В казанский зоопарк «Река Замбези» поселили 7 египетских цаплей

Адаптация птиц не должна составить более недели
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В казанский зооботсад «Река Замбези. Африка» продолжают прибывать новые обитатели. 13 ноября туда привезли египетских цапель – они будут жить в одном вольере с бегемотом по кличке Захария. Птицы, которых ранним утром доставили из Чехии, хорошо перенесли перелет и сейчас постепенно привыкают к новому вольеру.

Всего в Казань привезли 7 цапель – 3 самца и 4 самки. Эти околоводные изящные птицы отличаются небольшим размером – длина их тела составляет около 40 сантиметров, а максимальный вес не превышает 500 граммов.

- Питаются египетские цапли в основном насекомыми и рыбой, также могут есть небольших грызунов. Поэтому в их рацион должны быть включены яйца, рыба и мясо, – рассказала заведующая отделом орнитологии Аделя Галиуллина. – Сегодня их первый день в нашем зоопарке, поэтому они пока адаптируются. Мы выставляем миски с едой в определенном месте. Но если цапли туда не подойдут, то будем переставлять миски, чтобы найти самое удобное место кормления. На адаптацию птиц уйдет не меньше недели. Когда настанет время, цапли создадут пары. Мы положим в вольере солому и ветки, из которых птицы совьют гнезда. Будем надеяться, что они выведут потомство, для этого здесь созданы все условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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