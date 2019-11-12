В Казани обсудят установку новогодней елки и колеса обозрения в парке Урицкого

СЕГОДНЯ 19:11 2019-11-12T19:11:49+03:00

В мероприятии примут участие архитекторы и представители Дирекции парков и скверов Казани Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

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В четверг, 14 октября, в Казани пройдет общественное обсуждение планов развития парка Урицкого. Все желающие вместе с архитекторами и представителями Дирекции парков и скверов города смогут решить, где поставить новогоднюю елку и нужно ли там колесо обозрения.

Кроме того, на мероприятии обсудят безопасность скейт-площадки, необходимые парку мероприятия, обслуживание территории и проводимый на ней ремонт.

Обсуждения начнутся в культурном центре «Московский» в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU