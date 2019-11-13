В Казани передали в суд дело тату-мастера дело наркозакладчика, избившего полицейских

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-13T15:05:13+03:00

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Уголовное дело в отношении 35-летнего Антона Счуса передано в суд, сообщает СУ СКР Татарстана. Известного в столице Татарстана тату-мастера обвиняют в нападении на полицейских и покушение на сбыт наркотиков.

Как полагает следствие, злоумышленник через интернет договорился с неизвестным о том, что они вместе начнут зарабатывать, распространяя наркотики бесконтактным способом. На самого тату-мастера возложили роль «закладчика». Когда 30 июля мужчина получил информацию, что в тайнике на улице Возрождения находятся наркотики, то он на каршеринговом автомобиле отправился забирать их.

- Счус забрал из него не менее 107,9 гр. мефедрона и не менее 7,6 гр. гашиша, когда его попытался остановить патрульный экипаж ППС, то злоумышленник не подчинался, - сообщили следователи. - Он попытался скрыться, но в ходе погони на улице Коновалова его автомобиль врезался в другой, и его задержали. При этом злоумышленник ударил одного из полицейских кулаком, повалил на землю, отобрал аэрозольный баллон с перцовой жидкостью и распылил ему в лицо. Также в ходе осмотра у Счуса были изъяты наркотические средства.

Свою вину Счус признал частично. На время следствия мужчина был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU