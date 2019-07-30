СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-30T16:41:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария с участием двух автомобилей произошла 30 июля в казанском поселке Царицыно. По предварительным данным, на одном из перекрестков столкнулись отечественная "Лада Веста" и каршеринговый автомобиль "Хёндэ Крета".

Водитель иномарки сразу после аварии попытался сбежать. Но его задержали подоспевшие сотрудники ГИБДД. Мужчина вел себя неадекватно. Полицейские заподозрили, что он был под наркотиками. Из-за буйного поведения мужчины они вызвали подмогу. Появилась информация, что злоумышленник может быть причастен в распространению наркотических закладок на территории Казани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723137" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель каршеринговой иномарки попытался сбежать с места ДТП. Автор: ДНД поселка Царицино.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU