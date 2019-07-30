В Казани водитель каршеринговой иномарки попытался сбежать с места ДТП
Авария с участием двух автомобилей произошла 30 июля в казанском поселке Царицыно. По предварительным данным, на одном из перекрестков столкнулись отечественная "Лада Веста" и каршеринговый автомобиль "Хёндэ Крета".
Водитель иномарки сразу после аварии попытался сбежать. Но его задержали подоспевшие сотрудники ГИБДД. Мужчина вел себя неадекватно. Полицейские заподозрили, что он был под наркотиками. Из-за буйного поведения мужчины они вызвали подмогу. Появилась информация, что злоумышленник может быть причастен в распространению наркотических закладок на территории Казани.
В Казани водитель каршеринговой иномарки попытался сбежать с места ДТП. Автор: ДНД поселка Царицино.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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