На 90-летии со дня рождения Лемаева в Нижнекамске президенту Татарстана презентуют ребрендинг аэропорта Бегишево

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-13T09:54:32+03:00

Отмечать памятную дату в городе будут как 13, а и 14 ноября

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 13 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Нижнекамске. Глава республики участвует в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию со дня рождения Николая Лемаева, первого руководителя местного химпредприятия.

В этот день Рустаму Минниханову представят ребрендинг городского аэропорта «Бегишево», который, согласно итогам народного голосования, получил имя Лемаева.

Отмечать его юбилей в Нижнекамске будут в течение двух дней. Так, 14 ноября после спортивных состязаний на местном стадионе в 18.00 «Нефтехим Арены» выступят группа Burito и рэпер Мот.

К слову, Рустам Минниханов не сможет посетить этот концерт так, как в его планах значится визит во главе татарстанской делегации в Объединенные Арабские Эмираты. Там президент республики примет участие во Всемирном саммите толерантности

ИСТОЧНИК KP.RU