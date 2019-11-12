В Марий Эл "беременная проститутка" требовала у клиента деньги на аборт

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-12T16:39:24+03:00

Мужчина перевел 9,5 тысяч рублей, но она продолжила ему звонить

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В Марий Эл 47-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что ему позвонила женщина, которая представилась проституткой, с которой он спал, и заявила, что беременна. Собеседница требовала перевести ей на счет деньги на аборт.

Мужчина перечислил 9,5 тысяч рублей. Однако женщина не оставила его в покое и некоторое время продолжала звонить, требуя еще денег. Тогда-то пострадавший и пошел в полицию.

Правоохранители быстро вычислили "беременную проститутку". Ею оказалась 42-летняя ранее судимая женщина, которая не была ни беременна, и даже не спала с потерпевшим. Однако знала, что он часто пользовался платными услугами интимного характера, и решила использовать это в своих целях.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - сообщает МВД Марий Эл.

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Он зашел на сайт по оказанию интимных услуг и позвонил по указанному на нем телефону. Ответившая ему женщина сообщила, что для начала нужно внести 1,5 тысячи рублей предоплаты и 3 тысячи за аренду комнаты, а дальше - больше (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU