Нападающего казанского «Рубина» вызвали в сборную Исландии

СЕГОДНЯ 16:26 2019-11-08T16:26:41+03:00

Видар Кьяртанссон в составе национальной команды сыграет с Турцией и Молдовой

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Нападающего казанского «Рубина» Видара Кьяртанссона вызвали в сборную Исландии. Вместе с национальной командой футболист отправится на отборочные матчи ЧЕ-2020.

Так, 14 ноября исландцы сыграют с Турцией, а 17 ноября с Молдовой. Оба матча для команды игрока казанцев пройдут в гостях.

Перед заключительными матчами квалификации Исландия находится на третьей строчке в своей группе с 15 очками, уступая лидирующим Турции и Франции, имеющим по 19 очков.

Напомним, что накануне еще одного игрока «Рубина» вызвали в национальную сборную. За команду Грузии будет выступать полузащитник казанцев Зурико Давиташвили.

ИСТОЧНИК KP.RU