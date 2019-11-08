Нападающего казанского «Рубина» вызвали в сборную Исландии
Нападающего казанского «Рубина» Видара Кьяртанссона вызвали в сборную Исландии. Вместе с национальной командой футболист отправится на отборочные матчи ЧЕ-2020.
Так, 14 ноября исландцы сыграют с Турцией, а 17 ноября с Молдовой. Оба матча для команды игрока казанцев пройдут в гостях.
Перед заключительными матчами квалификации Исландия находится на третьей строчке в своей группе с 15 очками, уступая лидирующим Турции и Франции, имеющим по 19 очков.
Напомним, что накануне еще одного игрока «Рубина» вызвали в национальную сборную. За команду Грузии будет выступать полузащитник казанцев Зурико Давиташвили.
ИСТОЧНИК KP.RU
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