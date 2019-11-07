Полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в сборную Грузии
15 ноября национальная команда этой страны сыграет со Швейцарией
Зурико Давиташвили.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
Полузащитника казанского «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в национальную сборную Грузии на ближайший сбор, который начнётся 11 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте федерации футбола Грузии.
Так, уже 15 ноября грузинская сборная сыграет в заключительном матче отбора к чемпионату Европы 2020 со Швейцарией. Также 19 ноября состоится товарищеский матч с Хорватией.
В нынешнем сезоне Давиташвили сыграл за казанцев в 12 матчах и забил один гол.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»