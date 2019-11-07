Полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в сборную Грузии

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-07T18:09:10+03:00

15 ноября национальная команда этой страны сыграет со Швейцарией

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Полузащитника казанского «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в национальную сборную Грузии на ближайший сбор, который начнётся 11 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте федерации футбола Грузии.

Так, уже 15 ноября грузинская сборная сыграет в заключительном матче отбора к чемпионату Европы 2020 со Швейцарией. Также 19 ноября состоится товарищеский матч с Хорватией.

В нынешнем сезоне Давиташвили сыграл за казанцев в 12 матчах и забил один гол.

ИСТОЧНИК KP.RU