2019-11-07T18:09:10+03:00
Спорт

Полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в сборную Грузии

15 ноября национальная команда этой страны сыграет со Швейцарией
Наиля ГАЛИМОВА
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Зурико Давиташвили.Зурико Давиташвили.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Полузащитника казанского «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в национальную сборную Грузии на ближайший сбор, который начнётся 11 ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте федерации футбола Грузии.

Так, уже 15 ноября грузинская сборная сыграет в заключительном матче отбора к чемпионату Европы 2020 со Швейцарией. Также 19 ноября состоится товарищеский матч с Хорватией.

В нынешнем сезоне Давиташвили сыграл за казанцев в 12 матчах и забил один гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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