В Татарстане ожидается ноябрьская метель

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-08T13:17:21+03:00

Видимость на дорогах будет ограничена до одного километра

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Опираясь на прогноз метеорологов МЧС Татарстана предупреждает, что этим вечером и до утра 9 ноября в южных и восточных районах республики местами ожидаются метель с ухудшением видимости до одного километра, гололед, а на дорогах гололедица.

И этом при том, что в прошедший четверг в той же Казани снова был побит температурный рекорд. Так, 7 ноября столбики термометра на трех городских метеостанциях достигали отметок от +14,6 до +15,1 градуса.

- Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +13,8 градуса и отмечался в 2013 году, - сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU