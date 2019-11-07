2019-11-07T13:55:24+03:00
Общество

В Казани температурный рекорд ноября долго не продержится

6 ноября в столице Татарстана было зафиксировано +12 градусов и выше
Олег ЛУГОВОЙ
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Последний температурный рекорд от 6 ноября был зафиксирован в 2013 году.Последний температурный рекорд от 6 ноября был зафиксирован в 2013 году.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В эту среду, 6 ноября, в столице Татарстана метеорологи зафиксировали температурный рекорд. Так, воздух в городе днем прогрелся до +12,1 градуса, а по данным авиационной метеостанции Казань-Сокол этот показатель был равен и вовсе +12,2.

К слову, до этого подобный рекорд был зафиксирован в 2013 году. Тогда 6 ноября столбики термометров показали +11,8 градуса.

В этом же году 7 ноября также как никогда теплый. Но казанцам не стоит и далее ждать от последнего месяца осени такого же температурного режима.

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 8 ноября, максимум на что можно рассчитывать так это на температуру воздуха в пределах от +1 до -1 градуса (на территории республики от +3 до -2). При этом днем в Казани существенных осадков не ожидается.

В выходные же татарстанцам опять же не стоит ожидать особого тепла: в субботу – от +2 до -3 градусов, в воскресенье – от 0 до +5. Днем существенных осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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