С актером казанского ТЮЗа Александром Купцовым простятся 9 ноября

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-07T15:41:06+03:00

Гражданская панихида будет проходить в здании театра с 9.00 до 11.00

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Гражданская панихида по актеру казанского театра юного зрителя Александру Купцову состоится в субботу, 9 ноября. Все желающие смогут проститься с артистом в здании ТЮЗа на улице Островского с 9.00 до 11.00. Похороны Купцова состоятся в этот же день на кладбище в поселке Салмачи.

Напомним, народный артист Татарстана Александр Купцов скончался вечером 6 ноября сразу после спектакля «Маленький принц», в котором он играл короля. Отыграв финальную сцену, артист удалился в свою гримерку. На поклон вместе с коллегами он уже не вышел.

В связи со смертью Купцова в театре произошли изменения в афише. Так, «Капитанская дочка» переносится с 7 на 28 ноября, а «В поисках чуда» - с 9 на 22 ноября, сообщает пресс-служба ТЮЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU