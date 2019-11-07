2019-11-07T15:41:06+03:00
Общество

С актером казанского ТЮЗа Александром Купцовым простятся 9 ноября

Гражданская панихида будет проходить в здании театра с 9.00 до 11.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба казанского театра юного зрителяФото: пресс-служба казанского театра юного зрителя
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Гражданская панихида по актеру казанского театра юного зрителя Александру Купцову состоится в субботу, 9 ноября. Все желающие смогут проститься с артистом в здании ТЮЗа на улице Островского с 9.00 до 11.00. Похороны Купцова состоятся в этот же день на кладбище в поселке Салмачи.

Напомним, народный артист Татарстана Александр Купцов скончался вечером 6 ноября сразу после спектакля «Маленький принц», в котором он играл короля. Отыграв финальную сцену, артист удалился в свою гримерку. На поклон вместе с коллегами он уже не вышел.

В связи со смертью Купцова в театре произошли изменения в афише. Так, «Капитанская дочка» переносится с 7 на 28 ноября, а «В поисках чуда» - с 9 на 22 ноября, сообщает пресс-служба ТЮЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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