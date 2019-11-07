2019-11-07T13:34:54+03:00
Общество

Не вышел на поклон: После спектакля скончался Народный артист Татарстана Александр Купцов

65-летний артист служил в Казанском государственном театре юного зрителя
Лика ИСАЕВА
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Фото: Казанский ТЮЗФото: Казанский ТЮЗ
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В Казанском ТЮЗе 6 ноября во время финала спектакля "Маленький принц" на 65-м году жизни скончался Народный артист Татарстана Александр Купцов. В этом спектакле он играл Короля, и коллеги не дождались его на поклон. Отыграв финальную сцену, Александр Иванович удалился в свою гримерку...

Александр Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. После окончания в 1979 году Казанского театрального училища он поступил на службу в Казанский ТЮЗ, и стал ведущим актером театра. Он сыграл не мало ролей, за которые был награжден званиями Заслуженного артиста России и Народного артиста Татарстана. Кроме театра, Александр Купцов снимался в фильмах: "Неотложка", "Зулейха" и других.

На официальной странице театра в соцсетях растерянные слова коллектива труппы, вновь потерявшего одного из своих товарищей: "Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить...".

10 октября также во время спектакля скончался Заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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