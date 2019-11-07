Новым мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
В Йошкар-Оле был выбран новый мэр. Его имя было объявлено на внеочередной сессии Собрания депутатов городского округа.
На вакантную должность претендовали Евгений Маслов и Андрей Дождиков. Депутаты заслушали выступления обоих кандидатов и задали им интересующие вопросы. По итогам голосования мэром столицы Марий Эл стал Евгений Маслов.
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