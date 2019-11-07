У экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова конфисковали гараж, который он получил в виде взятки

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-07T13:30:58+03:00

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По решению суда за совершенные коррупционные преступления у экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова должны были конфисковать гараж. Его он получил в качестве взятки, что было доказано в суде.

Исполнять решение суда отправились судебные приставы. Они в присутствии понятых описали гараж и передали его Росимуществу Марий Эл.

В отношении Павла Плотникова на исполнении находятся еще два исполнительных производства: о взыскании уголовного штрафа в размере 22,5 миллионов рублей за коррупционное преступление и о взыскании суммы равной стоимости гаражей, полученных в качестве взятки, в размере 987 тысяч рублей.

- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УФССП Марий Эл.

Напомним, экс-мэр Йошкар-Олы Павел Плотников отбывает 10 летний срок в колонии строгого режима за взятку в виде гаражей. К слову, на днях он объявил голодовку, обратившись с письмом к руководителю Следственного комитета России Александра Бастрыкина и Генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Там, он указывает, что пошел на голодовку из-за причастности местных следователей и сотрудников надзорного ведомства к фабрикованию в отношении его уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU