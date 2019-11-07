Стадион «Казань Арена» переименовали в «Ак Барс Банк Арену»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-07T11:46:15+03:00

Соглашение направлено не только не переименование стадиона, но и на углубление сотрудничества сторон Фото: Рамиль ГАЛИ

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Стадион «Казань Арена» переименован в «Ак Барс Банк Арену». Такое соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве между спортивном объектом и татарстанском банком уже подписано. Документ рассчитан на три года.

Известно, что соглашение направлено не только не переименование стадиона, но и на углубление сотрудничества сторон.

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Тендер опубликован на сайте госзакупок. Его исполнитель должен будет подготовить основание футбольного поля площадью более 8,9 тысяч квадратный метров, срезать верхний слой газона и провести выборку земляного корыта газона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU