2019-11-07T11:46:15+03:00
Общество

Стадион «Казань Арена» переименовали в «Ак Барс Банк Арену»

Соответствующее соглашение уже подписано
Алина ГАБДУЛИНА
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Соглашение направлено не только не переименование стадиона, но и на углубление сотрудничества сторонСоглашение направлено не только не переименование стадиона, но и на углубление сотрудничества сторонФото: Рамиль ГАЛИ
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Стадион «Казань Арена» переименован в «Ак Барс Банк Арену». Такое соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве между спортивном объектом и татарстанском банком уже подписано. Документ рассчитан на три года.

Известно, что соглашение направлено не только не переименование стадиона, но и на углубление сотрудничества сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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