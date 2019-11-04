Газон стадиона “Казань Арена” будет восстановлено за 96,1 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-04T15:09:21+03:00

Деньги на эти цели будут выделены из бюджета Татарстана Фото: Рамиль ГАЛИ

Работы должны быть завершено до 30 мая будущего года

Изменить размер текста: A A

В скором времени будет восстановлено футбольное поле стадиона “Казань Арена”. На эти цели из бюджета Татарстана выделено 96,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель заявки должен будет подготовить основание футбольного поля площадью более 8,9 тысяч квадратный метров, срезать верхний слой газона и провести выборку земляного корыта газона.

Поле должно быть восстановлено до 30 мая будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU