2019-11-06T11:44:14+03:00
Дом. Семья

Пойманную в Татарстане кошку-наркокурьера передали в приют для бездомных животных

Питомец пытался пронести «груз» в колонию [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: УФСИН ТатарстанаФото: УФСИН Татарстана
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Задержанную за пронос наркотиков в колонию №10 в Татарстане кошку-курьера не осудили и не усыпили.

Напомним, 23 октября в Менделеевске сотрудники УФСИН республики поймали питомца, на ошейнике которого была прикреплена партия гашиша, которая предназначалась одному из осужденных.

После того, как по данному факту были завершены следственные действия, сотрудники колонии попросили полицейских вернуть им кошку-наркокурьера. Они договорились передать ее в местный приют для бездомных животных.

Фото: УФСИН Татарстана

Фото: УФСИН Татарстана

- Кошку осмотрел ветеринар, который установил, что ее возраст составляет около года и она не имеет серьезных проблем со здоровьем, - сообщили в УФСИН Татарстана.

Сейчас животное изолировано от других питомцев приюта – находится в карантине. После вакцинации и стерилизации кошку поселят в общем вольере. Ее соседями станут девять сородичей.

Фото: УФСИН Татарстана

Фото: УФСИН Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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