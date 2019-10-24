В Татарстане поймали кошку, которая пыталась пронести в колонию гашиш

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-24T16:28:09+03:00

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В среду, 23 октября, в Татарстане сотрудники исправительной колонии №10 поймали кошку. Гладя ее, они обнаружили ошейник. А в последнем нашли и вещество коричневого цвета - предположительно гашиш. Кошка вместе с наркотиками были переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

УФСИН республики отмечает, что похожий случай произошел в этой колонии в 2010 году. Тогда кошка направлялась к одному из осужденных. Мужчина на протяжении долго времени приручал животное, а после отправил на волю вместе с одним из освободившихся знакомых.

Подельники осужденного несколько дней не кормили кошку, а после отпустили недалеко от колонии, так же надев на нее ошейник с наркотиками. Голодное животное отправилось к своему хозяину, но ее задержала служебная собака. В этой встрече кошка получила ранения и погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU