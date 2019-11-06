Владимир Путин принял предложение провести в Казани Совет по русскому зыку

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-06T09:51:15+03:00

В этом году Президента России ожидают и в Набережных Челнах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Москве на очередном заседании Совета по русскому зыку при Президенте России директор казанского института обратился к Владимиру Путину с предложением в 2020 году провести выездное заседание в Казани.

Он отметил, что нужно обсудить вопрос закрепления за федеральными вузами опорный статус в продвижении русского языка за границей, а казанский университет, в частности, мог бы это делать в исламских странах.

Владимир Путин в итоге принял предложение проведения Совета в столице Татарстана. Напомним, что в этом году Глава государства также может посетить республику. В частности, речь идет о торжествах в Набережных Челнах в честь 50-летнего юбилея завода КАМАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU