Владимир Путин принял предложение провести в Казани Совет по русскому зыку
В Москве на очередном заседании Совета по русскому зыку при Президенте России директор казанского института обратился к Владимиру Путину с предложением в 2020 году провести выездное заседание в Казани.
Он отметил, что нужно обсудить вопрос закрепления за федеральными вузами опорный статус в продвижении русского языка за границей, а казанский университет, в частности, мог бы это делать в исламских странах.
Владимир Путин в итоге принял предложение проведения Совета в столице Татарстана. Напомним, что в этом году Глава государства также может посетить республику. В частности, речь идет о торжествах в Набережных Челнах в честь 50-летнего юбилея завода КАМАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU