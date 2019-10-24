2019-10-24T12:30:21+03:00
Политика

Владимир Путин может вновь посетить Татарстан

Визит Президента России официально не подтвержден, но такие ожидания есть у властей республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Владимира Путина ждут на 50-летии ПАО “КамАЗ” в декабре текущего годаВладимира Путина ждут на 50-летии ПАО “КамАЗ” в декабре текущего годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президента России Владимира Путина вновь ждут в Татарстане. Официально его визит не подтвержден, но на это очень надеются власти республики. Об этом 24 октября во время очередного брифинга журналистам сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Так, есть ожидания увидеть Владимира Путина на 50-летии ПАО “КамАЗ” в декабре текущего года. Галимова отметила, что данный завод - важное звено автомобилестроительного потенциала страны.

Для празднования юбилея предприятия был даже создан федеральный оргкомитет, который возглавил зампред Правительства России Дмитрий Козаков.

Если Владимир Путин и правда приедет в Татарстан в декабре этого года, то это будет его уже четвертая рабочая поездка в республику за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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