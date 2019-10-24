Владимир Путин может вновь посетить Татарстан

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-24T12:30:21+03:00

Владимира Путина ждут на 50-летии ПАО “КамАЗ” в декабре текущего года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Визит Президента России официально не подтвержден, но такие ожидания есть у властей республики

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Президента России Владимира Путина вновь ждут в Татарстане. Официально его визит не подтвержден, но на это очень надеются власти республики. Об этом 24 октября во время очередного брифинга журналистам сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Так, есть ожидания увидеть Владимира Путина на 50-летии ПАО “КамАЗ” в декабре текущего года. Галимова отметила, что данный завод - важное звено автомобилестроительного потенциала страны.

Для празднования юбилея предприятия был даже создан федеральный оргкомитет, который возглавил зампред Правительства России Дмитрий Козаков.

Если Владимир Путин и правда приедет в Татарстан в декабре этого года, то это будет его уже четвертая рабочая поездка в республику за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU