Главный тренер «Ак Барса» о наставнике вратарей: Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-03T10:28:39+03:00

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После поражения от нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 2:4 главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением об игре, работе тренера вратарей казанцев и вызове Игоря Ожиганова в сборную России.

− Нам в зачёт можно поставить только третий период, два периода у нас не пошли. Соперник везде был быстрее, сильнее и, наверное, заряженнее нас – это то, чего мы не сделали, – передает слова наставника казанцев пресс-служба клуба.

Планируете приглашать тренера вратарей?

− А вы наше место в таблице видели? У нас Сергей Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями, великолепно.

Приглашение Ожиганова в сборную вам не кажется странным? Он пропустил несколько матчей.

− Мне не кажется.

Напомним, в начале октября «Ак Барс» и тренер вратарей Ари Мойсанен, работавший в Казани с 2013 по 2018 год, а затем вернувшийся в команду перед началом нынешнего сезона, расторгли контракт по соглашению сторон. Специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам. Сейчас в должности наставника вратарей работает Сергей Абрамов.

ИСТОЧНИК KP.RU