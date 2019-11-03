Главный тренер «Ак Барса» о наставнике вратарей: Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями
После поражения от нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 2:4 главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением об игре, работе тренера вратарей казанцев и вызове Игоря Ожиганова в сборную России.
− Нам в зачёт можно поставить только третий период, два периода у нас не пошли. Соперник везде был быстрее, сильнее и, наверное, заряженнее нас – это то, чего мы не сделали, – передает слова наставника казанцев пресс-служба клуба.
Планируете приглашать тренера вратарей?
− А вы наше место в таблице видели? У нас Сергей Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями, великолепно.
Приглашение Ожиганова в сборную вам не кажется странным? Он пропустил несколько матчей.
− Мне не кажется.
Напомним, в начале октября «Ак Барс» и тренер вратарей Ари Мойсанен, работавший в Казани с 2013 по 2018 год, а затем вернувшийся в команду перед началом нынешнего сезона, расторгли контракт по соглашению сторон. Специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам. Сейчас в должности наставника вратарей работает Сергей Абрамов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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