2019-10-04T14:38:34+03:00
Спорт

Тренер вратарей Ари Мойсанен и «Ак Барс» расторгли контракт

Специалист работал в Казани с 2013 по 2018 год, и вернулся перед эти сезоном
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».
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«Ак Барс» и тренер вратарей Ари Мойсанен расторгли контракт по соглашению сторон. Специалист покидает клуб по семейным обстоятельствам.

– «Ак Барс» выражает благодарность тренеру и желает удачи в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении на официальном сайте «Барсов».

Тренер работал в Казани с 2013 по 2018 год, затем вернулся в команду перед началом нынешнего сезона. В 2018 году Мойсанен вместе с «Ак Барсом» стал обладателем Кубка Гагарина.

− Я с большой благодарностью отношусь к «Ак Барсу» за понимание моей ситуации. После пяти с половиной лет, проведённых в Казани, могу сказать только хорошее про город и клуб, его болельщиков, всех сотрудников, игроков, тренеров и руководителей, с которыми удалось поработать за это время. «Ак Барс» – это топ-клуб Европы, мне очень повезло быть его частью так долго. Решение о возвращении домой принималось с трудом, однако сейчас это будет лучшим вариантом для моей семьи, – передает слова Ари Мойсанена пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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