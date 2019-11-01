В Марий Эл 16-летнего подростка, который пропал в начале октября, нашли мертвым
Сергей Петунин ушел из дома 11 октября
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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11 октября в поселке Морки и всей Марий Эл в целом начались поиски 16-летнего Сергея Петунина. В тот день подросток ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.
Поисково-спасательные операции не прекращались в течении всего месяца. А 1 ноября стало известно, что школьник найден мертвым. Причины смерти подростка волонтеры не сообщают. По одной из версий, Сергей утонул в озере.
ИСТОЧНИК KP.RU
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