В Марий Эл 16-летнего подростка, который пропал в начале октября, нашли мертвым

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-01T14:55:27+03:00

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11 октября в поселке Морки и всей Марий Эл в целом начались поиски 16-летнего Сергея Петунина. В тот день подросток ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Поисково-спасательные операции не прекращались в течении всего месяца. А 1 ноября стало известно, что школьник найден мертвым. Причины смерти подростка волонтеры не сообщают. По одной из версий, Сергей утонул в озере.

ИСТОЧНИК KP.RU