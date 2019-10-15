В Марий Эл ищут 16-летнего подростка, который ушел из дома четыре дня назад
О местонахождении Сергея Петунина из поселка Морки ничего не известно с 11 октября
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Марий Эл идут активные поиски 16-летнего Сергея Петунина из поселка Морки. Подросток ушел из дома в минувшую пятницу, 11 октября, и пропал.
Сообщается, что Сергей ростом 140 сантиметров имеет нормальное телосложение, карие глаза и русые волосы. На момент пропажи на парне были темно-зеленая парка, черные джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Сергея Петунина, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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