В Марий Эл ищут 16-летнего подростка, который ушел из дома четыре дня назад

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-15T13:44:56+03:00

О местонахождении Сергея Петунина из поселка Морки ничего не известно с 11 октября

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В Марий Эл идут активные поиски 16-летнего Сергея Петунина из поселка Морки. Подросток ушел из дома в минувшую пятницу, 11 октября, и пропал.

Сообщается, что Сергей ростом 140 сантиметров имеет нормальное телосложение, карие глаза и русые волосы. На момент пропажи на парне были темно-зеленая парка, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Сергея Петунина, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU