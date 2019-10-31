В Казани охранники клуба «Руки вверх» избили молодых людей: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-31T15:46:18+03:00

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В Казани после проведения проверки по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту избиения посетителей ночного клуба «Руки вверх». Пока только в отношении «неустановленных лиц». Их хотят привлечь по статьям: «хулиганство» и «причинение легкого вреда здоровью».

- Неустановленные лица, действуя из хулиганских побуждений, с применением резиновой палки и газового баллончика, избили четырех граждан, среди которых одна девушка. Пострадавшие получили различные травмы, - оценили произошедшее в прокуратуре Татарстана.

Такие выводы, в том числе, были сделаны после изучения видео инцидента, которое было распространено в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/740857" frameborder="0"></iframe> В центре Казани после свадьбы охранники ночного клуба избили дубинками жениха с невестой.соцсети

Напомним, избиение произошло вечером 25 октября в центре Казани на улице Баумана. Как прокомментировал видео один из очевидцев, он в пятницу приехал к брату на свадьбу, после кафе молодые решили отдохнуть в том самом клубе. В итоге драка и первая брачная ночь в отделе полиции.

Отметим, что пострадавшие в этом побоище написали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Однако, почему-то лишь только после требования прокуратуры по данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование которого теперь, кстати, находится на контроле надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU