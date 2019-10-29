2019-10-29T19:02:30+03:00
Общество

В Казани жених и невеста после того, как их дубинками избили охранники ночного клуба, заявили на них в полицию

В прошедшую пятницу после бракосочетания молодые люди решили отдохнуть в центре города, но что-то пошло не так [видео]
Олег ЛУГОВОЙТимур ФАХРУЛЛИН
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В казанских соцсетях словно вирус распространяется видео побоища в центре Казани. Утверждается, что 25 октября охранной ночного клуба были избиты жених и невеста. Как говорится, какая свадьба без драки, но тут не так все однозначно.

- В пятницу приехал к брату на свадьбу, после кафе молодежь поехала в один из клубов на Баумана, но вместо дальнейшего веселья попали в бойцовский клуб и в итоге молодожёны провели свою первую брачную ночь в отделе полиции «Япеева», у них зафиксировали побои разной степени тяжести, перелом челюсти, отравление от паралитического баллончика, свидетелю сломали челюсть и нос, - поясняет в комментариях к видео один из очевидцев.

В центре Казани после свадьбы охранники ночного клуба избили дубинками жениха с невестой.соцсети

На кадрах действительно видно, как сотрудники охраны дубинками бьют лежащих на земле молодых людей. Достается и девушке, которая пыталась заступиться за молодого человека. Пока причина такой жестокости охранников ночного клуба неизвестна.

Тем не менее, опираясь на информацию в ряде комментариев в соцсетях к этому видео, можно предположить, что посетители заведения сами спровоцировали драку.

Только в противовес им «отвечают» другие посетители этого клуба, отмечая агрессивность охранников:

«Ходят по всему клубу мониторят, чуть ли ни над душой стоят»

«Сам с охраной там разок ругался, но все прилично закончилось. Видно все же от людей зависит»,

«Был в этом баре пару раз. Охрана ведет себя агрессивно, на входе никакой приветливости»

Тем не менее одними комментариями эта история о первой брачной ночи в отделе полиции не закончится.

- Утром 26 октября от 29-летней девушки и двух 26-летних парней на охранников заведения были поданы три заявления о нанесении побоев. Пострадавшие прошли судмедэкспертизу, все участники потасовки установлены, проводится проверка, - рассказали корреспонденту «Комсомолке» в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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