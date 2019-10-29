В ряде домов Вахитовского района Казани воду отключат почти на сутки

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-29T13:04:53+03:00

Причина этого – проведение работ на сетях

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Жителям ряда домов Вахитовского района Казани стоит подготовиться – у них собираются почти на сутки отключить воду.

Так, из-за проведения работ на сетях водопровода с 9.00 30 октября до 5.00 31 октября краны пересохнут по следующимадресам: улица Марселя Салимжанова, 15/8б, улица Туфана Миннуллина, 8а, улица Спартаковская, 53 (детский сад №24).

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU