2019-10-29T11:31:52+03:00
Общество

Три района Казани 30 октября оставят без света

Это связано с ремонтными работами
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет в многоквартирных домах, а также на территории поселков.Света не будет в многоквартирных домах, а также на территории поселков.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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30 октября в Казани вновь запланировано отключение элктричества. На сей раз без света останутся жители ряда домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов столицы Татарстана.

С 8.00 до 17.00 света не будет в домах по улице Ульянова-Ленина, 23, 47 в Вахитовском районе.

В Приволжском районе электричество отключат с 8.00 до 18.00 по улице Рихарда Зорге, 39, 39а, 41, 43. Также отключение затронет и дома частного сектора: в поселке Алтан – по улице Сабит; в поселке Восточный – по улицам Акчулпан, Вязовая, Звонкая, Механиков, Милосердия, Наставников, Рассветная, Таулы; в поселке Отары – по улицам 2-я Отарская, 3-я Отарская, Гагарина, Калинина, Центральная, Центрально-Отарская.

С 9.00 до 18.00 без света останутся жители Советского района по улицам Зур Урам, 7а, Мира, 41, 43, 45, Парковая, 10, 12, 14.

С 8.00 до 18.00 электричество отключат в домах поселка Вишневка по переулку Мизгел и улице Тау буе, а также поселка Вознесенское по 4-ому Ноксинскому переулку, улицам Батырлык, Дивизионная, Динмухаметова, Дубравная, Заречная, Зарничная, Луговая, Менделеева, Миляшле, Наклонная, Ноксинскому спуску, улицам Обновления, Профсоюзная, Снайперская, Таныш, Туманная, Туры, Цветочная, Яфраклы.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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