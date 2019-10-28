В Марий Эл иномарка столкнулась с рейсовым автобусом: количество пострадавших выросло до четырех человек

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-28T13:49:01+03:00

В их числе и женщина водитель

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Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Волжском районе возросло с одного до четырех человек.

Напомним, 26 октября около 19.00 на 88 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с общественным транспортом.

- В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и женщина-водитель иномарки, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

По предварительным данным, 28-летняя женщина-водитель Volkswagen Polo совершая обгон, выехала на обочину, а после, не справившись с управлением, вылетела на встречку. Там ее автомобиль и врезался в автобус. От удара иномарка оказалась в кювете.

ИСТОЧНИК KP.RU