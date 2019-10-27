В Марий Эл иномарка столкнулась с рейсовым автобусом: один человек пострадал

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-27T16:08:19+03:00

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Накануне вечером - около 19.00, в Волжском районе Марий Эл на автодороге «Йошкар-Ола-Зеленодольск» автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с рейсовым автобусом.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. По предварительным данным, травмы получила кондуктор автобуса. Женщину с места аварии доставили в местную больницу.

- К ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники, - в свою очередь сообщили в чрезвычайном ведомстве Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU